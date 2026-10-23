Gonda News: गोंडा होकर चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

विज्ञापन



पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि गाड़ी संख्या 05007 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित परीक्षा स्पेशल गोरखपुर से रात 08:35 बजे रवाना होगी। बलरामपुर से रात 11:40 बजे चलकर अगले दिन रात 01:15 बजे गोंडा और 01:53 बजे करनैलगंज पहुंचेगी। इसके बाद बुढ़वल, बाराबंकी और बादशाहनगर होते हुए सुबह 04:45 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। विज्ञापन

वापसी में गाड़ी संख्या 05008 लखनऊ-गोरखपुर परीक्षा स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 08:55 बजे रवाना होगी। यह रात 11:07 बजे करनैलगंज और 11:45 बजे गोंडा पहुंचेगी। इसके बाद बलरामपुर, तुलसीपुर, बढ़नी और सिद्धार्थनगर होते हुए अगले दिन सुबह चार बजे गोरखपुर पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों में 12-12 कोच लगाए जाएंगे। ट्रेनों की लाइव स्थिति की जानकारी रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त की जा सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि गाड़ी संख्या 05007 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित परीक्षा स्पेशल गोरखपुर से रात 08:35 बजे रवाना होगी। बलरामपुर से रात 11:40 बजे चलकर अगले दिन रात 01:15 बजे गोंडा और 01:53 बजे करनैलगंज पहुंचेगी। इसके बाद बुढ़वल, बाराबंकी और बादशाहनगर होते हुए सुबह 04:45 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 05008 लखनऊ-गोरखपुर परीक्षा स्पेशल लखनऊ जंक्शन से रात 08:55 बजे रवाना होगी। यह रात 11:07 बजे करनैलगंज और 11:45 बजे गोंडा पहुंचेगी। इसके बाद बलरामपुर, तुलसीपुर, बढ़नी और सिद्धार्थनगर होते हुए अगले दिन सुबह चार बजे गोरखपुर पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों में 12-12 कोच लगाए जाएंगे। ट्रेनों की लाइव स्थिति की जानकारी रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त की जा सकती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

गोंडा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे गोरखपुर-लखनऊ के बीच अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन गोंडा और करनैलगंज स्टेशन से होकर गुजरेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन के अनुसार, गोरखपुर से लखनऊ के लिए 24 और 31 अक्तूबर को ट्रेन चलेगी। वापसी में लखनऊ से गोरखपुर के लिए 25 अक्तूबर और एक नवंबर को इसका संचालन होगा।