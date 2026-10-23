फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Every second pregnant woman has diabetes; risk is highest in Katra Bazar.

Gonda News: हर दूसरी गर्भवती को डायबिटीज, कटरा बाजार में सबसे ज्यादा खतरा

Fri, 23 Oct 2026 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Every second pregnant woman has diabetes; risk is highest in Katra Bazar.
गोंडा। जिले में गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिला डैशबोर्ड के अनुसार, एक अप्रैल से 21 अक्तूबर 2026 के बीच पंजीकृत 22,657 गर्भवती महिलाओं में से 11,383 में डायबिटीज दर्ज की गई। यह कुल पंजीकरण का करीब 50 प्रतिशत है। ब्लॉकवार आंकड़ों में कटरा बाजार की स्थिति चिंताजनक है। यहां 906 पंजीकृत गर्भवतियों में से 68 प्रतिशत में डायबिटीज दर्ज की गई है।
विज्ञापन

आंकड़ों के मुताबिक, बभनजोत और झंझरी में 50-50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज मिली है। हलधरमऊ में यह आंकड़ा 41 प्रतिशत, करनैलगंज में 38 प्रतिशत और गोंडा नगर पालिका क्षेत्र में 35 प्रतिशत है। तरबगंज में 13 प्रतिशत, बेलसर और मुजेहना में 14-14 प्रतिशत तथा मनकापुर में 15 प्रतिशत गर्भवतियों में डायबिटीज दर्ज की गई है।
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बताया कि कटरा बाजार, बभनजोत और झंझरी में विशेष स्क्रीनिंग शिविर लगाने की योजना है। आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच कराने, खानपान का ध्यान रखने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


जच्चा-बच्चा दोनों के लिए जोखिम
रिटायर्ड एसीएमओ डॉ. मलिक आलमगीर के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने से मां और बच्चे, दोनों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इससे समय से पहले प्रसव और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ता है। ऐसे में समय पर जांच, खानपान में सावधानी व चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार जरूरी है।


शुरुआती जांच में भी कई ब्लॉक पीछे
डैशबोर्ड के अनुसार, जिले में शुरुआती प्रसवपूर्व जांच (अर्ली एएनसी) का आंकड़ा 21.73 प्रतिशत यानी 4,925 है। रुपईडीह में यह 52.67 प्रतिशत है, जबकि बेलसर में केवल 10.46 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की शुरुआती जांच दर्ज की गई है। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में जांच से शुगर समेत अन्य जोखिमों की समय पर पहचान कर उनका प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed