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उन्होंने कहा कि रबी फसलों की बोआई शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए समय से पानी उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य तेजी से पूरा कराकर पानी की आपूर्ति शुरू कराने की तैयारी की जाए। उन्होंने कार्यों की नियमित निगरानी करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता संजय कुमार, अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार, सरयू नहर खंड-एक के अधिशासी अभियंता सतीश कुमार, खंड-चार के अधिशासी अभियंता दुर्गेश गर्ग, बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता जय सिंह, मयंकराज सिंह, सहायक अभियंता रोली, रामायण पांडेय और शिवानंद मिश्रा, अवर अभियंता पीयूष, जीपी पंत और महेंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।