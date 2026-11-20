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महाराज ने कहा कि भजन बूढ़े व्यक्ति को भी नवजीवन प्रदान करता है। इससे थका हुआ मन फिर जवान हो जाता है। इसलिए जीवन में भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सहज और सरल बने रहें। हृदय में पवित्रता और आंखों में प्रेम के आंसू हों, तभी भगवान राम की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जहां भी जाता है, उससे पहले उसका चरित्र पहुंचता है। चरित्र इतना पवित्र होना चाहिए कि लोग उसे देखकर ही राम को याद करें।जब हृदय में भगवान का दर्शन हो जाए, तभी ध्यान सार्थक होता है। उन्होंने कहा कि आज वह तीन अलग-अलग रास्तों से होकर यहां पहुंचे लेकिन मंजिल राम का ही द्वार रहा। यह सुनकर पंडाल श्रीसीताराम के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान राम जी दास महाराज, आचार्य नित्यानंद, आलोक दास महाराज और रामकृष्ण तिवारी आदि मौजूद रहे।संतों के दर्शन से ही कृतार्थ हो जाता है जीवनश्रीराम कथा में पहुंचे योगगुरु बाबा रामदेव ने आलोक दास की सेवा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि आलोक दास ने रामकथा की सेवा की है। वैष्णव परंपरा, पवित्रता और दिव्यता के साथ साधु सेवा में जुटे हैं। ऐसे संतों के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाता है। संतों की प्रवचन वाणी संजीवनी के समान है। महापुरुषों की उपस्थिति मंगल आशीष प्रदान करती है। बाबा रामदेव ने कहा कि वह पहली बार राजन महाराज की कथा में आए हैं। उनकी कथा सुनकर मन को अपार शांति मिली। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम कथा में शामिल होंगे।