Gonda News: बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग ने दम तोड़ा

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पिपरी गांव निवासी राज चौहान ने बताया कि उनके पिता रामफेर चौहान (58) नौ सितंबर की शाम चार बजे सब्जी लेने के लिए पैदल घर से निकले थे। वह गांव के सामने नवाबगंज-तरबगंज मार्ग पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक की टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन उन्हें अयोध्या के निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें ट्राॅमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान बुधवार रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने राज चौहान की तहरीर पर तरबगंज के सेझिया गांव निवासी लल्लू निषाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सीओ तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि बुजुर्ग की मौत की सूचना मिली है। बाइक चालक के खिलाफ पहले से रिपोर्ट दर्ज है। नियमानुसार मामले में धाराएं बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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नवाबगंज। सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान बुधवार रात मौत हो गई। हादसा करने वाले बाइक सवार के खिलाफ पुलिस पहले ही रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है।