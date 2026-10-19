Gonda News: अज्ञात वाहन की टक्कर से ई रिक्शा चालक की मौत

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कौड़िया के ठड़वरिया गांव निवासी संजय वाजपेयी (42) रविवार रात ई रिक्शा लेकर शहर की ओर जा रहे थे। खिरौरा मोहन रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही उनके ई रिक्शा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे ई रिक्शा पलट गया और संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से दुर्घटना करने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। (संवाद)

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गोंडा। गोंडा-बहराइच मार्ग पर खिरौरा मोहन रेलवे क्रॉसिंग के पास रविवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से ई रिक्शा पलट गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।