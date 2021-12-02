Gonda News: नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव

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करनैलगंज। सरयू डिग्री कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत एनएसएस एवं एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में बृहस्पतिवार को नशामुक्त युवा एवं विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। प्राचार्य डॉ. आरबी सिंह ने कहा कि नशामुक्त और अनुशासित युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल, रोजगार और सामाजिक कार्यों में लगाने की जरूरत है। वक्ताओं ने नशे के दुष्प्रभावों से विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में डॉ. शैलेंद्र बहादुर सिंह, डॉ. मार्शल स्टालिन, डॉ. त्रिपुरारी दुबे, डॉ. अंतिमा सिंह, डॉ. पवन मिश्र, जगन्नाथ तिवारी, ओपी सिंह, शिवकुमार मौर्य, विजय यादव, बृजेश सिंह, अमित सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)