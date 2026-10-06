Gonda News: संविदाकर्मियों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:35 PM IST
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रुपईडीह/नवाबगंज/परसपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों ने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। परामर्शदाता संदीप सिंह व लैब टेक्नीशियन अभिषेक ने बताया कि मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
नवाबगंज संवाद के अनुसार, समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएचसी परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। डॉ. अनुपम सिंह ने बताया कि मांगें लंबे समय से लंबित हैं। यदि सरकार जल्द निस्तारण नहीं करती है, तो कर्मचारी प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर डॉ. अनूप तिवारी, डॉ. मृदुल वर्मा, डॉ. संजय प्रजापति, आकाश चौधरी, विनोद पांडेय, प्रिया शर्मा, ममता सिंह, विभा मिश्रा, निशा दुबे, महेश सत्संगी आदि मौजूद रहे।
परसपुर में दूसरे दिन भी कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और नारेबाजी की। डॉ. दीपक गौतम ने बताया कि समान वेतन और नियमितीकरण समेत कई मांगें लंबित हैं। दो महीने से वेतन नहीं मिला है। सात अक्तूबर तक सांकेतिक प्रदर्शन होगा। इसके बाद बेमियादी कार्य बहिष्कार और लखनऊ में धरना प्रस्तावित है।
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नवाबगंज संवाद के अनुसार, समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएचसी परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। डॉ. अनुपम सिंह ने बताया कि मांगें लंबे समय से लंबित हैं। यदि सरकार जल्द निस्तारण नहीं करती है, तो कर्मचारी प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर डॉ. अनूप तिवारी, डॉ. मृदुल वर्मा, डॉ. संजय प्रजापति, आकाश चौधरी, विनोद पांडेय, प्रिया शर्मा, ममता सिंह, विभा मिश्रा, निशा दुबे, महेश सत्संगी आदि मौजूद रहे।
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परसपुर में दूसरे दिन भी कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और नारेबाजी की। डॉ. दीपक गौतम ने बताया कि समान वेतन और नियमितीकरण समेत कई मांगें लंबित हैं। दो महीने से वेतन नहीं मिला है। सात अक्तूबर तक सांकेतिक प्रदर्शन होगा। इसके बाद बेमियादी कार्य बहिष्कार और लखनऊ में धरना प्रस्तावित है।
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