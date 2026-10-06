Gonda News: संविदाकर्मियों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध

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नवाबगंज संवाद के अनुसार, समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएचसी परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। डॉ. अनुपम सिंह ने बताया कि मांगें लंबे समय से लंबित हैं। यदि सरकार जल्द निस्तारण नहीं करती है, तो कर्मचारी प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर डॉ. अनूप तिवारी, डॉ. मृदुल वर्मा, डॉ. संजय प्रजापति, आकाश चौधरी, विनोद पांडेय, प्रिया शर्मा, ममता सिंह, विभा मिश्रा, निशा दुबे, महेश सत्संगी आदि मौजूद रहे।परसपुर में दूसरे दिन भी कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और नारेबाजी की। डॉ. दीपक गौतम ने बताया कि समान वेतन और नियमितीकरण समेत कई मांगें लंबित हैं। दो महीने से वेतन नहीं मिला है। सात अक्तूबर तक सांकेतिक प्रदर्शन होगा। इसके बाद बेमियादी कार्य बहिष्कार और लखनऊ में धरना प्रस्तावित है।