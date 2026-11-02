यूपी: सीएम योगी बोले- नकल माफिया नहीं चाहते थे कि गोंडा में बने विश्वविद्यालय, तेजी से बढ़ रही भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में गोंडा जिले के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। देवीपाटन मंडल में करीब 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम हुआ है। वर्ष 2023 के निवेश सम्मेलन में गोंडा को करीब तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पराली और बायोगैस के जरिये भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।



योगी ने कहा कि पहले गोंडा के युवाओं को नौकरी पाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार मिले और उन्हें काम की तलाश में दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। उन्होंने खिलाड़ियों को पदक के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति देने और चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी का भी उल्लेख किया।



मुख्यमंत्री ने बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर छपिया और वाराही देवी मंदिर की धार्मिक विरासत का उल्लेख किया। लोगों से दीपावली पर गरीब और वंचित परिवारों के साथ खुशियां साझा करने की अपील करते हुए उन्होंने जय हिंद और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ संबोधन समाप्त किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, गौरा के भाजपा विधायक प्रभात वर्मा, मनकापुर के रमापति शास्त्री, तरबगंज के प्रेमनरायन पांडेय, करनैलगंज के अजय सिंह, मेहनौन के विनय कुमार द्विवेदी आदि मौजूद रहे।