Gonda News: ब्रजेश बने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष

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गोंडा। देवीपाटन क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की क्षेत्रीय प्रबंध समिति का चुनाव मंगलवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र सिंह व गयाप्रसाद तिवारी की देखरेख में हुए चुनाव में कर्मचारियों ने नई कार्यकारिणी का निर्विरोध चयन किया। ब्रजेश सिंह को क्षेत्रीय अध्यक्ष, सुशील कुमार मिश्र को क्षेत्रीय मंत्री, रवि प्रताप मिश्र को प्रांतीय सदस्य व हसन अस्करी को वरिष्ठ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष चुना गया।कार्यक्रम में देवीपाटन क्षेत्र के विभिन्न डिपो और इकाइयों के कर्मचारी मौजूद रहे।