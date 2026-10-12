Gonda News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने घर-घर जाएंगे बीएलओ

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डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि छूटे पात्र लोगों से फॉर्म-6 भरवाकर सूची में नाम जुड़वाया जाएगा। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं का सत्यापन कर सूची को अपडेट किया जाएगा। सूची राजनीतिक दलों से भी साझा की जाएगी। डीएम ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने नागरिकों से अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का मतदाता सूची में नाम देखने की अपील की है।

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गोंडा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूटे पात्र लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। बीएलओ घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं की पहचान करेंगे।