Gonda News: नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 07 Sep 2026 11:09 PM IST
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गोंडा। जवाहर नवोदय विद्यालयों में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा नौ और 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवोदय विद्यालय समिति ने लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक व पात्र विद्यार्थी निर्धारित पोर्टल पर निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। आवेदन के लिए पात्रता, आयु सीमा, परीक्षा और प्रवेश से संबंधित शर्तों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। कक्षा नौ में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी cbseitms.nic.in/2026/nvsix_9 और कक्षा 11 के लिए cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11 पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (संवाद)
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