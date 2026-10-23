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Gonda News: 2978 बूथों पर मतदाता जोड़ो अभियान आज

Fri, 23 Oct 2026 11:11 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:11 PM IST
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'Add Voters' campaign today at 2,978 booths
गोंडा। जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सभी 2978 मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बीएलओ कैंप में मौजूद रहकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और अब तक मतदाता नहीं बने युवा फाॅर्म-6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। फाॅर्म-6 ए विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के पंजीकरण के लिए है। मतदाता सूची से मृतक, स्थानांतरित या दोहरे नाम हटवाने के लिए फाॅर्म-7 भरना होगा। नाम, पता व आयु में संशोधन के लिए फाॅर्म-8 का इस्तेमाल होगा। निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट मोबाइल एप और voters.eci.gov.in वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। (संवाद)
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