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Gonda News: ई रिक्शा व बाइक की टक्कर में 10 जख्मी

Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:17 PM IST
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10 injured in collision between e-rickshaw and bike
मुजेहना। धानेपुर-बगुलही-ईश्वरनंद कुटी मार्ग पर पूरे लदई के पास शुक्रवार को ई रिक्शा और बाइक की टक्कर में 10 लोग घायल हो गए। सभी को एंबुलेंस से मुजेहना सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
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मोतीगंज के छजवा निवासी सुमन गिरि की तबीयत काफी दिनों से खराब थी। उन्होंने स्वस्थ होने पर मेहनौन स्थित मां पटमेश्वरी मंदिर में दर्शन की मनौती मानी थी। तबीयत में सुधार होने पर सुमन परिवार व गांव की महिलाओं के साथ ई रिक्शा से दर्शन करने गई थीं। लौटते समय पूरे लदई गांव के पास ई रिक्शा और बाइक की टक्कर हो गई।
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इसमें अचलपुर निवासी ई रिक्शा चालक श्रीराम, नीलम गिरि, उनका छह माह का बेटा विक्रम, कांति गिरि, दो वर्षीय आंचल, सुमन और गुड़िया गिरि घायल हो गईं। बाइक सवार प्रियंका, सुभांती और रोली को भी चोटें आई हैं। थानाध्यक्ष विपुल पांडेय ने बताया कि मामले में तहरीर नहीं मिली है। (संवाद)
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