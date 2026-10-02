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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Voting will take place on October 23 from 8 a.m. to 4 p.m.

Ghazipur News: 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम 4 बजे तक होगा मतदान

Fri, 02 Oct 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:38 AM IST
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Voting will take place on October 23 from 8 a.m. to 4 p.m.
गाजीपुर। वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक के तहत जनपद के मतदान केंद्रों/स्थलों पर 23 अक्तूबर को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
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जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने निर्देशित किया कि मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 08.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक होगा। सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट 22 अक्तूबर को सुबह 08.00 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर अपनी मतदान पार्टियों के निर्वाचन सामग्री/मतपेटिका आदि के प्राप्ति के बाद सुबह 11.00 बजे से उन्हें मतदान स्थल के लिए रवानगी कराते हुए मतदेय स्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित कराएंगे।
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मतदान की तिथि 23 अक्तूबर को सुबह से ही जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के तहत आने वाले मतदान केंद्रों/स्थलों पर भ्रमण करते रहेंगे। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के मतदान स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
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मतदान के बाद जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पेटिका एवं अन्य अभिलेखों को जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त करेंगे। जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान तिथि को जिला निर्वाचन कार्यालय एवं अन्य उच्चाधिकारियों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर मतदान संबंधित सूचनाओं से अवगत कराते रहेेंगे।

सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान स्थल से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी प्रत्याशी द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए कोई बैनर/पोस्टर/होर्डिंग/कटआउट एवं दीवार पर प्रचार संबंधित लेखन न किया गया हो। साथ ही आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
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