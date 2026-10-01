Ghazipur News: ट्रेन के गेट बाहर झांकते समय विद्युत पोल से टकराकर युवक की मौत

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इसी दौरान ट्रैक के किनारे लगे विद्युत पोल से टकराकर वह नीचे गिर गया। गंभीर चोट लगने के युवक आशीष बिंद की मौके पर ही मौत हो गई। इधर, घटना के बाद फुफेरा भाई समीर कुमार बिंद न्यू ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से उतरने के बाद वापस घटना स्थल पहुंचा। आशीष बिंद को मृत देख रोने- बिलखने लगा। थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेे लिया गया है। मृतक के मौसा वीरेंद्र बिंद की तहरीर के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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सुहवल। थाना क्षेत्र के झारखंडे बाबा मंदिर के पास गाजीपुर सिटी- दिलदारनगर पैसेंज ट्रेन के गेट से बाहर झांकते समय विद्युत पोल से टकराकर आशीष बिंद (19) की मौत हो गई। वह फुफेरे भाई के साथ दिलदारनगर स्थित सायर माता मंदिर दर्शन-पूजन के लिए जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्च्यूरी हाउस में सुरक्षित रखवा दिया। थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र कलवारी गांव निवासी आशीष बिंद फुफेरे भाई समीर बिंद के साथ दिलदारनगर स्थित सायर माता के दर्शन- पूजन के लिए जा रहे थे। दोनों युवक गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन से दिलदारनगर की ओर रवाना हो गए। पैसेंजर ट्रेन जब झारखंडे बाबा मंदिर के सामने पहुंची तो आशीष ट्रेन की गेट से बाहर झांक रहा था।