Ghazipur News: जूनियर तीरंदाजों ने जीते 10 पदक, रिकर्व में गाजीपुर का दबदबा

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पुरुष टीम स्पर्धा में मऊ की टीम ने स्वर्ण और गाजीपुर की टीम ने रजत पदक जीता। गाजीपुर की टीम में कुणाल सिंह, उमेश पाल, क्रिश पांडेय और रोहित कुमार शामिल रहे। इंडियन राउंड की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कुणाल सिंह ने रैंकिंग राउंड और इंडिविजुअल फाइट में कांस्य पदक जीते। इंडियन राउंड मिक्स टीम में कुणाल सिंह और प्रिशू यादव की जोड़ी ने भी कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह ने पदक विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया।

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जमानिया। बाराबंकी में आयोजित जूनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप में जिले के युवा तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण, तीन रजत और पांच कांस्य समेत कुल 10 पदक जीते। प्रतियोगिता में रिकर्व इवेंट में गाजीपुर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मुख्य प्रशिक्षक सतीश दुबे ने बताया कि मिक्स्ड टीम रिकर्व में शैलेंद्र कुमार और खुशी श्रीवास्तव की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व बॉय्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में शैलेंद्र कुमार ने रजत पदक हासिल किया। खुशी श्रीवास्तव ने रिकर्व गर्ल्स में रजत और इंडिविजुअल फाइट में कांस्य पदक जीता। रिकर्व बॉय्स टीम इवेंट में शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार, विराट मौर्या और युवराज सिंह की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।