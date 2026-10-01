Ghazipur News: बिना डिग्री क्लिनिक चलाने के आरोप में संचालक पर प्राथमिकी

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मनिहारी। हरौली गांव में बिना डिग्री के क्लिनिक संचालित कर मरीजों का इलाज करने के आरोप में पुलिस ने संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। थानाध्यक्ष शादियाबाद राजू दिवाकर ने बताया कि यह कार्रवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र कुमार की तहरीर पर की गई है। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि हरौली गांव निवासी अनिल यादव ने आईजीआरएस पर शिकायत की थी कि गांव में रामबचन यादव बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री के क्लिनिक संचालित कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रामबचन यादव मरीजों का इलाज करते मिले पूछताछ में रामबचन यादव के पास इलाज करने से संबंधित कोई डिग्री नहीं मिली।