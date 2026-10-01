Ghazipur News: नौकरी के नाम पर ठगी के दो आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज

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गंगौली/ कासिमाबाद। कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव निवासी एक युवक ने सोमवार को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर दो लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर 3.50 हजार रुपये ठगी करने का आरोप लगाया। एसपी के निर्देश पर मंगलवार को पुलिस ने दो ठगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। कोतवाल राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पाली गांव निवासी संजय कुमार कनौजिया ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया। पीड़ित ने प्रार्थना- पत्र के माध्यम से एसपी को बताया कि कासिमाबाद कोतवाली एवं संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाल राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर जनार्दन राम और मनोज कुमार गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।