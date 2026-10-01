Ghazipur News: आज से 9 से 3 बजे तक संचालित होंगे विद्यालय
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:38 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
गाजीपुर। परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन समय-सारिणी एक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। बीएसए उपासना रानी वर्मा ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार एक अक्टूबर से 31 मार्च तक जिले के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। बताया कि प्रार्थना सभा-योगाभ्यास सुबह 9 से 9:15 बजे तक और मध्यावकाश दिन में 12 से 12:30 बजे तक निर्धारित है।
विज्ञापन