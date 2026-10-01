Ghazipur News: आज से 9 से 3 बजे तक संचालित होंगे विद्यालय

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गाजीपुर। परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन समय-सारिणी एक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। बीएसए उपासना रानी वर्मा ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार एक अक्टूबर से 31 मार्च तक जिले के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। बताया कि प्रार्थना सभा-योगाभ्यास सुबह 9 से 9:15 बजे तक और मध्यावकाश दिन में 12 से 12:30 बजे तक निर्धारित है।