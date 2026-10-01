Ghazipur News: एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर भाकपा-माले ने निकाला जुलूस

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भाकपा-माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि एक राष्ट्रीय दैनिक की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे हैं। जिला सचिव ओमप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और विपक्षी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने, एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने, मतदाता सूची से हटाए गए वास्तविक मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

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जमानिया। एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर बुधवार को भाकपा-माले कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पांडेय मोड़ से निकाला गया जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचा। यहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया। इसके बाद सभा कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।