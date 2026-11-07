Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Young man attacked with a glass bottle and a sharp-edged weapon

Ghazipur News: युवक पर कांच की बोतल व धारदार हथियार से हमला

Sat, 07 Nov 2026 11:12 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Young man attacked with a glass bottle and a sharp-edged weapon
गाजीपुर। भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर मदरा मंझनपुर गांव निवासी युवक पर शुक्रवार की शाम चार लोगों ने कांच की बोतल और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर एक नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि अलीपुर मदरा मंझनपुर गांव निवासी जितेंद्र मौर्या ने तहरीर देकर अवगत कराया कि बीते पांच नवंबर की शाम करीब छह बजे भाई विजय मौर्या पर शिवम चौबे अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ मिलकर कांच की बोतल व धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed