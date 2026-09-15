Ghazipur News: कोटे से मिला खराब चावल, डीएम के पास पहुंचे ग्रामीण

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ग्रामीण पन्नालाल विश्वकर्मा ने बताया कि गांव के करीब 200 से अधिक लोग इसी दुकान से राशन लेते हैं। आरोप है कि अंगूठा लगवाने के बाद कभी चार दिन, कभी एक सप्ताह तो कभी दो-दो माह तक राशन नहीं दिया जाता। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अप्रैल में मिले चावल में चूहे की गंदगी, धूल और अन्य गंदगी मिली थी। विरोध करने पर कोटेदार ने अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। इस दौरान संतोष जायसवाल, मकबूल शेख आदि मौजूद रहे। वहीं, जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम के निर्देश पर मंगलवार को संबंधित कोटेदार द्वारा गंदा चावल देने के मामले की जांच की जाएंगी। ग्रामीण पन्नालाल विश्वकर्मा ने बताया कि गांव के करीब 200 से अधिक लोग इसी दुकान से राशन लेते हैं। आरोप है कि अंगूठा लगवाने के बाद कभी चार दिन, कभी एक सप्ताह तो कभी दो-दो माह तक राशन नहीं दिया जाता।उन्होंने बताया कि अप्रैल में मिले चावल में चूहे की गंदगी, धूल और अन्य गंदगी मिली थी। विरोध करने पर कोटेदार ने अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। इस दौरान संतोष जायसवाल, मकबूल शेख आदि मौजूद रहे। वहीं, जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम के निर्देश पर मंगलवार को संबंधित कोटेदार द्वारा गंदा चावल देने के मामले की जांच की जाएंगी।

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गाजीपुर। सैदपुर विकासखंड के मठ उचौरी गांव के ग्रामीण कोटे की दुकान से मिले गंदे चावल की शिकायत लेकर सोमवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने पत्रक देकर कोटेदार पर घटतौली, गंदा अनाज देने और राशन वितरण में मनमानी का आरोप लगाया। डीएम ने संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह को फोन कर दुकान की जांच कराने और दोषी मिलने पर कार्रवाई का निर्देश दिया।