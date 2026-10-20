Ghazipur News: सैनिक चाैराहे से लंका की तरफ नहीं आएंगे वाहन

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प्रतिमा विसर्जन जुलूस के साथ जहां पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं, यातायात व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न न हो इसके लिए प्रमुख मार्गों पर वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। दोपहर से सैनिक चौराहा से कोई भी भारी वाहन लंका की तरफ नहीं आएंगे।एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा ने बताया कि जिले 60 से अधिक स्थानों पर मूर्तियों का विसर्जन होगा। रजागंज पर जहां पीएसी और पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं, अन्य जगहों पर विसर्जन को लेकर 1500 से अधिक पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। 20 अक्तूबर की रात से मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो जाएगा। शहर से सटे रजागंज के पास प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब तैयार किया गया है। विसर्जन यात्रा को लेकर सोमवार की देर शाम तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।विसर्जन वाली सड़कों की मरम्मत का कार्य पहले ही कर दिया गया है। साथ ही प्रकाश की व्यापक व्यवस्था की गई है। जनपद में मां दुर्गा की 474 प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। शहर में मां दुर्गा की 65 प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। शहर व इससे सटे इलाकों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन की ओर से रजागंज में व्यवस्था की गई है।विसर्जन यात्रा वाली सड़कों की मरम्मत का कार्य 10 दिन पूर्व से शहर में चल रहा था। इसके साथ ही बिजली के ढीले तारों को भी बिजली निगम की ओर से दुरुस्त करने का काम किया गया। हर विसर्जन यात्रा के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। प्रशासन का दावा है कि विसर्जन यात्रा में भी किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी। रजागंज के पास तैयार अस्थायी तालाब के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। इसके साथ ही प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है।