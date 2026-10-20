Ghazipur News: जोरदार वापसी करेंगे सूर्यकुमार यादव, अगले विश्वकप में भारत की जीत का भरोसा

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उन्होंने बताया कि सूर्यकुमार के पिता अशोक यादव और माता सपना देवी इन दिनों अपने पैतृक गांव हथौड़ा आए हुए हैं। अशोक यादव अपनी मां चनरमा देवी की तबीयत खराब होने पर उनका हालचाल लेने गांव पहुंचे हैं। इस दौरान सूर्यकुमार की सफलता और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए उनके माता-पिता ने काशी विश्वनाथ धाम, मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम और गहमर स्थित मां कामाख्या धाम में दर्शन-पूजन किया।राजकपूर यादव ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दौरान सूर्यकुमार के माता-पिता ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना कर उनकी सफलता के लिए मन्नत मांगी। परिवार को उम्मीद है कि सूर्यकुमार जल्द ही भारतीय टीम में वापसी कर अपने प्रदर्शन से प्रशंसकों का दिल जीतेंगे।उन्होंने कहा कि सूर्य का बादलों की ओट में छिपना और फिर नई ऊर्जा के साथ निकलना प्रकृति का नियम है। इसी तरह सूर्यकुमार भी नई ऊर्जा के साथ वापसी करेंगे। भारतीय टीम की मजबूती पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि अगले टी-20 विश्वकप में भी भारत के विजेता बनने की पूरी उम्मीद है। सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा की ओर से दुबई में आलीशान अपार्टमेंट की बुकिंग के संबंध में राजकपूर यादव ने बताया कि फिलहाल बुकिंग हुई है। सूर्यकुमार की मां सपना देवी के दुबई पहुंचने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।