Ghazipur News: पवनसुत हनुमान ने सोने की लंका को जलाया

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गहमर। रामलीला समिति की ओर से करहिया मठिया में रविवार की रात रामलीला में श्रीराम-हनुमान मिलन और लंका दहन की लीला का सजीव मंचन हुआ। पंडाल में बैठे दर्शक भाव-विभोर हो गए और जय श्रीराम के उद्घोष से पूरा मठिया परिसर गूंज उठा। रामलीला समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि रामलीला के प्रथम दृश्य में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण माता जानकी को खोजते हुए किष्किंधा पर्वत की ओर बढ़ते हैं। पर्वत पर बैठे वानर राज सुग्रीव उन्हें शत्रु समझकर भयभीत हो जाते हैं और अपने परम ज्ञानी मंत्री हनुमान को ब्राह्मण वेश में उनका भेद लेने के लिए भेजते हैं। हनुमान मधुर वाणी में उनसे आने का कारण पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि साक्षात अयोध्या के राजकुमार उनके सामने हैं, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां सुग्रीव अपनी व्यथा सुनाते हैं कि कैसे उनके बड़े भाई बालि ने उनका राज-पाट और पत्नी छीन लिया है। श्रीराम भी सीता हरण की पीड़ा बताते हैं। दोनों एक-दूसरे की सहायता करने का संकल्प लेते हैं। मंच पर बालि और सुग्रीव का युद्ध दिखाया गया। श्रीराम बालि का वध कर देते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। संवाद