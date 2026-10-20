फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Support wire of an electricity pole snaps near Durga Puja pandal

Ghazipur News: दुर्गा पूजा पंडाल के पास टूटा बिजली के खंभे का सपोर्ट तार, हादसा बचा

Tue, 20 Oct 2026 01:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Support wire of an electricity pole snaps near Durga Puja pandal
जमानिया। नगर के स्टेशन बाजार स्थित न्यू लोहटिया दुर्गा पूजा पंडाल के पास बिजली के खंभे का सपोर्ट तार अचानक टूट गया। संयोग रहा कि टूटकर लटका लोहे का तार चालू विद्युत लाइन के संपर्क में आने से बाल-बाल बच गया, जिससे पूजा पंडाल के पास एक बड़ा हादसा बच गया।
विज्ञापन


न्यू लोहटिया दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष शंकर गोस्वामी ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल के पास लगे विद्युत पोल झुक रहे को सहारा देने के लिए लोहे का सपोर्ट तार बांधा गया था। सोमवार को अचानक यह तार टूट कर नीचे लटकने लगा। उस समय खंभे पर मुख्य विद्युत आपूर्ति चालू थी। अगर यह तार मुख्य तारों के संपर्क में आ जाता या जमीन पर गिर जाता, तो पंडाल में दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा खतरा बन सकता था।
विज्ञापन

विद्युत विभाग की इस लापरवाही के बीच मौके पर मौजूद पूजा समिति के सदस्यों की नजर समय रहते लटकते तार पर पड़ गई। समिति के लोगो ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए आसपास के लोगों को वहां से हटाया। आउटसोर्सिंग विद्युत कर्मी सदानंद पासवान ने तत्परता दिखाते हुए लटकते तार को सावधानीपूर्वक खींचकर एक किनारे सुरक्षित बांधा, तब जाकर समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों व समिति के पदाधिकारियों ने त्योहार के दौरान बिजली विभाग से पूजा पंडालों और मुख्य मार्गों के आसपास ढीले व जर्जर तारों की विशेष निगरानी व मरम्मत कराने की मांग की है। इस संबंध में उप खंड अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि इसकी जानकारी नहीं थी उसे दुरुस्त कराने के लिए कर्मी भेजा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed