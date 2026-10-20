Ghazipur News: शबरी मिलन और लंका दहन का भावपूर्ण मंचन

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रामलीला में सबसे भावुक क्षण प्रभु श्रीराम और माता शबरी के मिलन का रहा। जब श्रीराम ने भक्ति से ओत-प्रोत शबरी के जूठे बेरों को सहज प्रेम से स्वीकार किया, तो उपस्थित दर्शक भावविभोर हो उठे। कलाकारों ने इस प्रसंग के माध्यम से भगवान की करुणा और भक्त के समर्पण का सुंदर संदेश दिया। इसके उपरांत किष्किंधा में सुग्रीव मित्रता, बालि वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक के प्रसंगों का प्रभावशाली अभिनय किया गया।स अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, अनिल गुप्ता, संजीत यादव, सुनील गुप्ता, रमेश मौजूद रहे।

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जमानिया। नगर क्षेत्र के बलुआ घाट स्थित रामलीला मैदान में चल रही ऐतिहासिक रामलीला के आठवें दिन रविवार देर शाम भगवान श्रीराम के वन गमन और वानर सेना से जुड़े मार्मिक प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया। देर रात तक चले मंचन के दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम और जय बजरंगबली के उद्घोष से भक्तिमय बना रहा।