फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The half-yearly examination will reveal how much preparation has been done

Ghazipur News: अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पता चलेगा कितनी की है तैयारी

Tue, 20 Oct 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
The half-yearly examination will reveal how much preparation has been done
गाजीपुर। जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरु हो गई है। इसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। परीक्षा के माध्यम से वह अपनी शैक्षिक प्रगति का आकलन कर सकेंगे। इससे यह पता चल सकेगा कि उन्होंने पाठ्यक्रम की कितनी तैयारी की है और किन विषयों में उन्हें अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से 24 फरवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा को आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। परीक्षा से उनको अपनी तैयारी परखने और कमजोर विषयों को सुधारने का अवसर मिलेगा। वहीं, परीक्षा परिणाम के आधार पर शिक्षक भी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन कर सकेंगे।
विज्ञापन

इसके बाद कमजोर विषयों में सुधार के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक रणनीति तैयार की जा सकेगी। फरवरी के पहले सप्ताह से बोर्ड परीक्षा शुरु होने के कारण उससे पहले प्री-बोर्ड एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाना है। उधर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर चल रही है। नवंबर तक परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed