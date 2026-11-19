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निर्धारित 75 मिनट के इस मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। गेंद पर कब्जा जमाने और गोल करने के लिए दोनों टीमों के बीच लगातार संघर्ष देखने को मिला। खेल के 31वें मिनट में उतरौली की टीम ने शानदार गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली।एक गोल से पिछड़ने के बाद फतेहपुर अटवा की टीम ने मुकाबले में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खिलाड़ियों ने कई बार विपक्षी टीम के गोलपोस्ट पर हमले किए और बराबरी का गोल करने का प्रयास किया, लेकिन उतरौली की मजबूत रक्षापंक्ति के सामने उनकी एक न चली।इसी दौरान मध्यांतर के बाद 59वें मिनट में उतरौली के खिलाड़ियों ने एक और गोल कर 2-0 की निर्णायक बढ़त बना ली। निर्धारित समय तक फतेहपुर अटवा की टीम कोई गोल नहीं कर सकी और उतरौली ने 2-0 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।इस अवसर पर मुख्य आयोजक दीपू सिंह, सह संयोजक संगम सिंह, कमेंट्रेटर पीयूष सिंह, अश्विनी यादव, भोलू, स्कोरर रतीश शर्मा, राहुल यादव सहित आयोजन मंडल के अन्य सहयोगी मौजूद रहे। संवाद