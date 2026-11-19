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छठ पर्व को लेकर बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव लौटे थे। ऐसे में छठ पर्व के खत्म होते ही लोगों जल्द से जल्द अपने-अपने कार्यस्थल पर लौटने लगे हैं। ऐसे में जिले के जिले के सिटी रेलवे स्टेशन, औड़िहार जंक्शन, सादात रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोगों भीड़ लगी हुई है।इन स्टेशनों पर दिल्ली, मुंबई, सूरत, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों को जाने वाली ट्रेनों के जनरल और आरक्षित कोचों में जगह पाने के लिए यात्रियों के बीच आपाधापी मची हुई है। इससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।इनमें प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या होने से ट्रेनों को सामान्य कोच से यात्रा कर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल के जवान ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय जवानों को प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद दिखाई देते हैं।पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि रेलवे प्रशासन की तरफ से त्योहारी सीजन में यात्रियों की सहूलियत देने के लिए विभिन्न स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।