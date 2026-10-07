फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Tragic Farmer wife run over train while moving between houses did not hear horn mourning prevails

दर्दनाक: एक मकान से दूसरे में जाते वक्त किसान की पत्नी को ट्रेन ने कुचला, नहीं सुनाई दी हॉर्न की आवाज; मातम

Wed, 07 Oct 2026 05:01 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 07 Oct 2026 05:01 PM IST
सार

गाजीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह गाजीपुर भेज दिया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। महिला की पहचान की कार्रवाई भी की जा रही है।

विज्ञापन
Tragic Farmer wife run over train while moving between houses did not hear horn mourning prevails
भगवती देवी की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजीपुर के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के मटुकपुर गांव निवासी ननकू सिंह यादव की पत्नी भगवती देवी (85) की मंगलवार देर रात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा रात करीब 11 बजे रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

विज्ञापन




थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से पुलिस को मेमो मिला था। इसमें डीएमयू ट्रेन की डाउन लाइन पर किलोमीटर संख्या 90/28-26 के पास एक महिला के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से महिला के शव की शिनाख्त कराई। बाद में मृतका की पहचान मटुकपुर गांव निवासी भगवती देवी पत्नी ननकू सिंह यादव के रूप में हुई।

विज्ञापन
Trending Videos

परिजनों में मचा कोहराम

परिजनों के अनुसार भगवती देवी को कम सुनाई देता था। रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ परिवार के मकान हैं। बताया गया कि मंगलवार रात वह दोनों मकानों के बीच आना-जाना कर रही थीं। इसी दौरान वाराणसी से मऊ की ओर जा रही डीएमयू ट्रेन की चपेट में आ गईं। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

परिजनों ने आशंका जताई कि कम सुनाई देने के कारण भगवती देवी को ट्रेन के आने की आवाज सुनाई नहीं दी होगी। रेलवे क्रॉसिंग के आसपास हादसा होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी ली।

हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। भगवती देवी के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। उनके पति ननकू सिंह यादव किसान हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह गाजीपुर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed