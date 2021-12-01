Ghazipur News: आॅक्सीजन सिलिंडर फटने से दो मजदूराें की हालत गंभीर

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इसी दौरान भगवान राम उर्फ विकास और अविनाश कमर्शियल ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर जा रहे थे। सिलिंडर जमीन पर रखते ही तेज धमाका हो गया। दोनों इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान पास के मड़ईनुमा घर में राजेश बिंद की पत्नी बालमति बिंद बर्तन धो रही थीं। वह भी घटना की चपेट में आने से बाल-बाल बचीं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल भगवान राम (नान्हू) और अविनाश मूल रूप से कासिमाबाद क्षेत्र के सुरुत पाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विज्ञापन

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल भगवान राम (नान्हू) को वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया हैै। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान भगवान राम उर्फ विकास और अविनाश कमर्शियल ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर जा रहे थे। सिलिंडर जमीन पर रखते ही तेज धमाका हो गया। दोनों इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान पास के मड़ईनुमा घर में राजेश बिंद की पत्नी बालमति बिंद बर्तन धो रही थीं। वह भी घटना की चपेट में आने से बाल-बाल बचीं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल भगवान राम (नान्हू) और अविनाश मूल रूप से कासिमाबाद क्षेत्र के सुरुत पाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल भगवान राम (नान्हू) को वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया हैै। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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गाजीपुर। महाराजगंज क्षेत्र में रेलवे लाइन की पटरियों के पास निर्माण कार्य के दौरान बुधवार शाम कामर्शियल ऑक्सीजन गैस सिलिंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। हादसे में दो मजदूर गर्भीर रूप से घायल हो गए। दोनों के पैर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर, वाराणसी रेफर किया गया है। जिला पंचायत सदस्य पांचू यादव के अनुसार, शाम को काम बंद करने की तैयारी में मजदूर सामान समेट रहे थे।