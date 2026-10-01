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Ghazipur News: पाइपलाइन में लीकेज के कारण रोज बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी

Thu, 01 Oct 2026 12:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:31 AM IST
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Thousands of liters of water are being wasted daily due to a pipeline leakage
सुजानपुर स्थित पुलिया के पास ज्वाइंटर से बर्बाद हो रहा साफ पानी। संवाद
सुहवल। क्षेत्र के सुजानपुर स्थित पुलिया के पास जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन सुजानपुर में जिम्मेदारों की निगरानी और रखरखाव पर सवाल खड़े कर रही है। सुजानपुर पुलिया के पास पाइपलाइन के जाइंटर से नट-बोल्ट खुल जाने के कारण अधिक मात्रा में पानी लगातार रिसकर खेतों में बह रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक तरफ पेयजल को बचाने और हर घर तक जल पहुंचाने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाइपलाइन में लीकेज के कारण हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा है।
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स्थानीय निवासी दरोगा यादव, अशोक सिंह, मोनू सिंह, ऋषि यादव ने बताया कि पुलिया के पास पाइपलाइन से काफी समय से पानी का रिसाव हो रहा है। पानी खेतों में पहुंचकर बर्बाद हो रहा है। समय रहते लीकेज की मरम्मत करा दी जाए तो इसकी बर्बादी को रोका जा सकता है। उनके मुताबिक गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के साथ घरों के बाहर पानी की टोटियां भी लगा दी गई हैं, लेकिन क्षेत्र के भिक्खीचौरा, हरिश्चंद्रपुर, युवराजपुर, बवाड़े, सुजानपुर गांव में इन टोटियों से पानी नहीं पहुंच रहा है।
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अंकित पांडेय ने बताया कि वर्षों से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचने से योजना के उद्देश्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में जल निगम के एई शशिपाल ने कहा कि मामले की जांच कराकर लीकेज को ठीक कराया जाएगा। अब देखना है कि जिम्मेदारों की जांच के बाद पाइपलाइन की मरम्मत कब तक होती है और ग्रामीणों के घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति कब तक शुरु हो पाती है।
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