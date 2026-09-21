विश्वकर्मा समाज निर्माण और सृजन का प्रतीक है: जनक प्रसाद

मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के तिरंगा यात्रा के प्रदेश अध्यक्ष जनक प्रसाद ने कहा कि विश्वकर्मा समाज निर्माण और सृजन का प्रतीक है। जब तक यह समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी। उन्होंने समाज की शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी पर विशेष बल दिया। भानु विश्वकर्मा एवं विद्यानंद विश्वकर्मा ने समाज के युवाओं को एकजुट होने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज की बिखरी हुई शक्तियों को एक मंच पर लाने का काम करते हैं। समाज को सशक्त और संगठित करने का आह्वान समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए समाज की वर्तमान स्थिति पर मंथन किया। इसके पूर्व संगठन के जिलाध्यक्ष और आयोजक भरत विश्वकर्मा ने मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। अंत में सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों के भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भंडारे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भानु विश्वकर्मा, विद्यानंद विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।