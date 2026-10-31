फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Saidpur leads in APAR ID registration, Mardah lags behind; 61.7 percent of the target achieved so far.

Ghazipur News: अपार आईडी में सैदपुर सबसे आगे, मरदह फिसड्डी, अब तक 61.7 प्रतिशत लक्ष्य पूरा

Sat, 31 Oct 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Saidpur leads in APAR ID registration, Mardah lags behind; 61.7 percent of the target achieved so far.
गाजीपुर। जिले के परिषदीय, निजी और माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की प्रगति अभी लक्ष्य से काफी पीछे है। जिले में कुल 61.7 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा हो पाया है।
विज्ञापन

28 अक्तूबर की रिपोर्ट के अनुसार जिले के कुल 6,84,951 विद्यार्थियों में से 4,22,373 की अपार आईडी बन सकी है। इस तरह शेष विद्यार्थियों की आईडी बनाने के लिए शिक्षा विभाग को प्रयास तेज करने होंगे। ब्लॉकवार प्रगति में सैदपुर 70.9 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है, जबकि करंडा 69.2 प्रतिशत के साथ दूसरे और भदौरा 67.2 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके विपरीत मरदह 57.7 प्रतिशत प्रगति के साथ सबसे पीछे है। जमानिया में भी 58.2 प्रतिशत विद्यार्थियों की ही आईडी बन सकी है।
विज्ञापन

कासिमाबाद ब्लॉक में कुल 54855 विद्यार्थियों के सापेक्ष 32203 की अपार आईडी बनने का आंकड़ा दिया गया है। रिपोर्ट में प्रगति 58.7 प्रतिशत बताई गई है। यहां 22511 आईडी लंबित हैं। इनमें 6577 विद्यार्थियों का आधार सत्यापित नहीं है, जबकि 5182 विद्यार्थियों का आधार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। आधार संबंधी खामियां आईडी बनाने की प्रक्रिया में बाधा बन रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विभागवार आंकड़ों के अनुसार, बेसिक परिषदीय विद्यालयों में 78.2 प्रतिशत, एडेड विद्यालयों में 84.7 प्रतिशत और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में 84.4 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। वहीं बेसिक के निजी विद्यालयों में प्रगति महज 44 प्रतिशत है, जो सबसे कमजोर स्थिति है। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों की आईडी बनाने में जिले की प्रगति 61.9 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, मनिहारी के केजीबीवी ने 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने बताया कि विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आधार संबंधी त्रुटियों को तत्काल दूर कराते हुए सभी पात्र विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed