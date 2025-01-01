लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही सपा : चिंतामणि

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उन्होंने आरोप लगाया कि देश का लोकतंत्र, संविधान और संविधान के माध्यम से मिलने वाला आरक्षण खतरे में है। राष्ट्रीय सचिव ने आरोप लगाया कि भाजपा बाबा साहब के संविधान की जगह अपने मन-विधान और नागपुर का संविधान देश पर थोपना चाहती है, जिसे सपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।उन्होंने महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉ. आंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के मन में देश के महापुरुषों के लिए कोई सम्मान नहीं है। चिंतामणि ने कहा कि सरकार का जनता के बुनियादी सवालों से कोई लेना-देना नहीं है।इस मौके पर पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, रामधारी यादव, सिकंदर कनौजिया, सुशील जायसवाल, रामधीरज शास्त्री, सहेंद्र कनौजिया, आजाद कनौजिया, सदानंद कनौजिया और बब्बन आदि मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा ने किया। संवाद