Ghazipur News: जिले में 2033 सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी, पदोन्नति की तैयारी

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इसके साथ ही सूची के सत्यापन और आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय-सारिणी भी निर्धारित कर दी गई है। विभाग को सात नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर वरिष्ठता सूची चस्पा कराएं। इससे संबंधित शिक्षक अपना नाम, नियुक्ति तिथि, वरिष्ठता क्रम और अन्य विवरण देख सकेंगे। सूची में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित शिक्षक चार नवंबर तक आवश्यक अभिलेखों और साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। समय से प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद सात नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।कार्यालय के आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से 16 अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर 2017 तक नियुक्त सहायक अध्यापकों को विभागीय अभिलेखों के आधार पर वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है। बीएसए उपासना रानी वर्मा ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरी कराई जाए। पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।