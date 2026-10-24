सत्ता का संग्राम: जमानिया विधानसभा क्षेत्र में विकास का हिसाब-किताब, क्या हैं जनता के मुद्दे? देखें ये रिपोर्ट

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जमानिया में अमर उजाला की टीम ने किसानों से बातचीत की। एक किसान ने बताया कि भाजपा सरकार में यहां किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, चाहे वह किसान सम्मान निधि हो या खाद-बीज का वितरण। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं यहां किसानों तक पहुंच रही हैं। सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा के मुद्दों पर उन्होंने बताया कि सरकार ने इन क्षेत्रों में काम किया है। सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार में हर कोई बेखौफ होकर घर से निकलता है।जमानिया की छात्राओं ने सुरक्षा और शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखी। एक छात्रा ने कहा कि यहां महिला सुरक्षा पहले से बेहतर हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इस पर काम करने की जरूरत है। रात में महिलाएं निकलने में डरती हैं। शिक्षा पर बात करते हुए एक छात्रा ने कहा कि गरीब बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है और सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जैसे तमाम मुद्दों पर अमर उजाला की टीम ने शिक्षकों से भी बातचीत की। एक शिक्षक ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जमानिया में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, खासकर शिक्षा, सड़क और सुरक्षा के मामले में। उन्होंने 2004 में महाविद्यालय तक आने में कीचड़ की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अब ऐसी स्थिति नहीं है और विकास का हिसाब-किताब ठीक है। एक शिक्षिका ने महिला सुरक्षा में सुधार की बात कही और कहा कि यूपी में फिलहाल काफी सुरक्षित माहौल है।एक शिक्षक ने कहा कि मेरे हिसाब से यहां रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। मुझे यहां क्षेत्र में बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। लेकिन यातायात की बड़ी समस्या है। दूरदराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं, एक किसान ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की हर योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। किसानों को उनका लाभ मिला है। पहले बिजली समय पर नहीं आती थी, जिसके कारण किसानों को सिंचाई में परेशानी होती थी। 2017 के बाद जमानिया में काफी विकास हुआ है।आम जनता से बातचीत के दौरान एक व्यापारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और वोट विकास पर होना चाहिए, न कि जाति या धर्म पर। हालांकि, उन्होंने जमानिया के बाजार में विकास की कमी महसूस की। एक अन्य व्यापारी ने बिजली की समस्या का सामना करने की बात कही, जिसमें बाजार में बिजली के तारों का जाल और खंभों की खराब हालत शामिल है। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की। वहीं, उन्होंने कहा कि जाम के चलते भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।