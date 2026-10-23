गाजीपुर: स्नातक में 43.61, शिक्षक निर्वाचन को लेकर 69.52 % मतदान; पहली बार युवा मतदाताओं में दिखा उत्साह

भाजपा कार्यकर्ताओं और एसडीएम के बीच नोकझोंक

ब्लॉक परिसर में सुबह से ही गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। सुबह आठ बजे मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए टेंट को हटाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और उपजिलाधिकारी अतुल कुमार के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। काफी देर तक चले विवाद के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और टेंट को वहां से हटवाकर दूसरी तरफ लगवाया। इस दौरान मतदान प्रक्रिया जारी रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा रामकृष्ण तिवारी तथा कोतवाल धर्मेंद्र पांडेय मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।



पुलिसकर्मियों पर लगाया आरोप, दोबारा शुरू हुआ विवाद

टेंट विवाद के बाद चुनावी व्यवस्था को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की ओर से पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आई। इस दौरान एक बार फिर कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगातार हो रही नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप के बीच स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था संभालने में सक्रिय रहना पड़ा। वहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से भी चुनावी व्यवस्था को लेकर शिकायतें किए जाने की जानकारी सामने आई।



शिकायतों और परिसर में बढ़ती गहमागहमी को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला तथा पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह भी ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, मतदान प्रक्रिया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया।