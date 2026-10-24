Ghazipur News: हरिशंकरी रामलीला में वनवास से लौटने के बाद मां गंगा के पूजन का मंचन

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रामलीला के 18वें दिन हरिशंकरी स्थित श्रीराम सिंहासन से प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की शोभायात्रा निकाली गई। मुरली कटरा, पावर हाउस रोड, परसपुरा और झुन्नू लाल चौराहा होते हुए शोभायात्रा कलेक्टर घाट पहुंची। यहां विधि-विधान से मां गंगा की पूजा की गई। गंगा पूजन के बाद नाव पर सवार प्रभु श्रीराम के साथ भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि अवतार की झांकियां प्रस्तुत की गईं। इन झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।

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गाजीपुर। वनवास पर जाते समय माता सीता ने मां गंगा से सकुशल लौटने पर विधि-विधान से पूजन करने का संकल्प लिया था। इसी प्रसंग को जीवंत करते हुए अति प्राचीन श्रीरामलीला कमेटी हरिशंकरी की रामलीला में शुक्रवार को गंगा पूजन की लीला का मंचन किया गया। इसके बाद नाव पर सवार प्रभु श्रीराम के साथ भगवान विष्णु के दस अवतारों की मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई। श्रद्धालु इन झांकियों के दर्शन कर भावविभोर हो उठे।