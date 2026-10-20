Ghazipur News: हिस्ट्रीशीटर भाइयों समेत तीन पर 25-25 हजार का इनाम

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मालूम बीते 13 अक्तूबर की शाम जसदेवपुर मोड़ के पास कम्पोजिट शराब की दुकान के सामने हिस्ट्रीशीटर दो सगे भाइयों सुखडेहरा निवासी आशुतोष राय उर्फ बिट्टू और सर्वेश राय उर्फ सिद्धू ने रास्ते के विवाद को लेकर कहासुनी करने के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। गोली सुखडेहरा निवासी सीआईएसएफ जवान राघवेश सिंह यादव के पैर में लगी थी। जबकि उनके चचेरे भाई पंकज सिंह यादव के सीने में गोली लगी थी। इस घटना में दोनों चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे।परिजन दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए थे। जहां से डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल पंकज सिंह यादव को उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया था। इधर, सीआईएसएफ के छोटे भाई ने सुखडेहरा गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर दो सगे भाइयों आशुतोष राय उर्फ बिट्टू, सर्वेश राय उर्फ सिद्धू के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।एसपी विनय कुमार सिंह ने गोलीकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तीन टीम लगाई थी, लेकिन अबतक गिरफ्तार नहीं हो सके। थानाध्यक्ष राजीव पांडेय ने बताया कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। वहीं, नामजद आरोपी सुखडेहरा निवासी आशुतोष राय उर्फ बिट्टू, सर्वेश राय उर्फ सिद्धू और विवेचना में प्रकाश में आए गोढ़ी खास निवासी उपेंद्र राय पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगी हुई है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात है पुलिस टीमभांवरकोल। थानाध्यक्ष राजीव पांडेय ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुखडेहरा निवासी घायल सीआईएसएफ जवान के घर से पुलिस टीम तैनात है। यही नहीं पुलिस टीम गांव में भी लगातार चक्रमण कर रही है। पुलिस प्रत्येक आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि नामजद आरोपियों को गिरफ्तार में टीम लगी हुई है। यही नहीं संदिग्धों को भी उठाकर पूछताछ जारी है।