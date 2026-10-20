Ghazipur News: श्रद्धा से झुके शीश, जयकारे के लिए उठे हाथ, जुबां से निकला जय माता दी

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मां के चरणों में श्रद्धा से हर किसी के शीश झुके। जयकारे में लोगों के हाथ ऊपर की ओर उठे दिखे। हर किसी के जुबां से केवल जय माता दी निकलता हुआ सुनाई दिया। जिले के 474 दुर्गा पूजा पंडालों में नौवें दिन भी विधि-विधान संग मां शेरावाली का पूजन किया गया। देवी भक्तों ने आरती में शामिल होकर सर्वमंगल की कामना की। शहर के स्टेशन रोड, महुआबाग, मिश्रबाजार, सकलेनाबाद, लंका, बंशीबाजार, पीरनगर, अंजनी घाट, गोराबाजार, सिंचाई विभाग चौराहा, उर्दू बाजार, टेढ़ीबाजार, कोट किला कोहना, चीतनाथ, झुन्नूलाल का चौराहा, लालदरवाजा, स्टीमरघाट, झंडातर, नवाब साहब का फाटक, रुईमंडी, नवाबगंज, जमलापुर, चुंगी, तुलसी का पुल, टेढ़वा और महाजनटोली सहित कई स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया।सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा जनपदगाजीपुर। देवी भक्ति के कारण जनपद सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों यू-टयूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर जनपद के आकर्षक पंडालों व मनोहारी मां दुर्गा की प्रतिमाएं वायरल हो रही हैं। वीडियो के माध्यम से विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों की खासियत को बताया जा रहा है।शहर की सुंदरता में लगा चार चांदगाजीपुर। दुर्गा पूजा पंडाल केवल देवी भक्ति का माध्यम नहीं बने हुए हैं, बल्कि इनसे शहर की सुंदरता में भी चार चांद लग गया है। पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए झालरों, बल्बों और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से सजावट की गई है। शाम ढलने के साथ ही रोशनी की चमक ने शहर की रौनक बढ़ा दी।ये पंडाल रहे आकर्षण का केंद्रगाजीपुर। शहर के जमलापुर व रुईमंडी में गुफा आकार वाले पंडाल लोगों के विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहे। इनके अलावा नवाब साहब का फाटक, रुईमंडी, चीतनाथ, मिश्रबाजार, महुआबाग, लंका, स्टेशन रोड आदि जगहों के पंडालों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।ग्रामीण अंचलों में भी देवी भक्ति की धूमगाजीपुर। शहर की तरह जनपद के ग्रामीण अंचलों में भी देवी भक्ति की धूम देखी गई। जनपद के रेवतीपुर, भदौरा, जमानिया, दिलदारनगर, गहमर, महाराजगंज, सैदपुर, नंदगंज, सादात, जखनिया, दुल्लहपुर, जंगीपुर, रौजा, आलमपट्टी, बिरनो, मरदह, भड़सर, मुहम्मदाबाद, भांवरकोल आदि क्षेत्रों में आकर्षक पंडालों में स्थापित मां शेरावाली की दिव्य प्रतिमाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहीं।खिलौने के लिए जिद करते रहे बच्चेगाजीपुर। शहर में दुर्गापूजा मेले को लेकर विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी थीं। खिलौनों की दुकानें बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। वह अपने अभिभावकों से खिलौनो की खरीदारी कराने के लिए जिद करते हुए देखे गए। महिलाओं व युवतियों ने श्रृंगार के समानों की खरीदारी की। युवाओं में फास्टफूड का स्वाद चखने का क्रेज दिखा। इसके अलावा चाट की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। कुछ लोगों ने परिवार संग रेस्टारेंट व होटलों में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया।