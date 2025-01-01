फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Protest demanding the removal of the Chief Election Commissioner held by burning a symbolic effigy.

Ghazipur News: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन

Sat, 03 Oct 2026 12:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Protest demanding the removal of the Chief Election Commissioner held by burning a symbolic effigy.
ईशोपुर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला फूंकते भाकपा माले के कार्यकर्ता-भाकपा माले
खानपुर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और वामपंथी दलों के आह्वान पर चल रहे प्रदेशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ईशोपुर में भाकपा माले स्टेट कमेटी सदस्य नंद किशोर बिंद के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला दहन किया गया।
विज्ञापन

वहीं, खानपुर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए।
विज्ञापन

भाकपा माले स्टेट कमेटी सदस्य नंद किशोर बिंद ने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विभिन्न मामलों में दिए गए 14 आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

26 सितंबर से दो अक्तूबर तक प्रदेशव्यापी विरोध कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खानपुर चौराहे पर हुए प्रदर्शन में आजाद यादव, सरोज यादव, बेचू बनवासी, मुन्ना बनवासी, कन्हैया बिंद, जोखू प्रसाद, रामकरन राम और श्याम नारायण बिंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed