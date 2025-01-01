Ghazipur News: पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता के लिए निकली प्रभात फेरी

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जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश यादव ने न्यायालय के गेट नंबर एक से हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया।इससे पहले दस कक्षीय सभागार में सुबह आठ बजे महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर संगोष्ठी हुई। जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश यादव ने गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कहा कि गांधी ने देश को स्वच्छता, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज गोंड ने गांधी और शास्त्री के योगदान तथा उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों राजेंद्र विक्रम सिंह और अंजनी कुमार ठाकुर समेत अधिवक्ताओं ने भी दोनों महापुरुषों के जीवन पर विचार रखे। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।