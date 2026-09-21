Ghazipur News: आरोग्य मेले में बुखार, जुकाम, खांसी और टाइफाइड के आए मरीज

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मरदह विकासखंड के तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 42 मरीजों ने मेले में पहुंचकर उपचार कराया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मटेहूं में डॉ.संतोष कुमार ने 20, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाडेयपुर राधे में डॉ. आसिफ लारी ने 20 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अविसहन में डॉ. पप्पू लाल सरोज ने दो मरीजों को देखा। इसमें लीवर, सांस, वायरल बुखार, पेट दर्द, उच्च रक्तचाप और जुकाम और खांसी के मरीज आए थे। नंदगंज नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में पहुंचे 55 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच मेडिकल ऑफिसर डॉ. शालिनी भास्कर ने की। जांच के बाद मरीजों को उचित परामर्श देने के साथ आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। डॉ. शालिनी भास्कर ने बताया कि इन दिनों स्वास्थ्य केंद्र पर डायरिया, वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम समेत मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों को बदलते मौसम में साफ-सफाई और खानपान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।गहमर न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले में 30 मरीजों ने उपचार कराया। सीएचओ डॉ. पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि मरीजों की जांच के अलावा उपचार किया गया। भांवरकोल मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वीरपुर डॉ. चंदन वर्मा ने बताया कि 29 मरीजों का उपचार किया गया। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार और डायरिया के मरीज अधिक पहुंचे थे। उधर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुखडेहरा पर 31 मरीजों ने उपचार के साथ दवा प्राप्त किया। एसीएमओ डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि आयोजित जन आरोग्य मेले में पहुंचे मरीजों का चिकित्सकों ने उपचार करने के साथ दवा उपलब्ध कराई।