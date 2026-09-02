गाजीपुर: 24 घंटे बाद भी गंगा में डूबीं सगी बहनों का सुराग नहीं, तलाश में जुटी एनडीआरएफ; परिवार में कोहराम

गाजीपुर में मौनी बाबा गंगा घाट पर मंगलवार दोपहर स्नान के दौरान गंगा की तेज धारा में डूबीं दो सगी बहनों का 15 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। हादसे के बाद से ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार गंगा में दोनों किशोरियों की तलाश कर रही हैं। अंधेरा होने के बाद भी बचाव दल ने खोजबीन जारी रखी। बुधवार सुबह फिर से अभियान तेज किया गया।

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कैसे हुआ हादसा

बसंतपट्टी गांव निवासी माही सिंह (15) और महिमा सिंह (13) मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अपनी सहेलियों के साथ चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर स्नान करने गई थीं। इसी दौरान दोनों अचानक गंगा की तेज धारा की चपेट में आ गईं और देखते ही देखते पानी में समा गईं। साथ गईं सहेलियों के शोर मचाने पर घाट पर मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई। विज्ञापन



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों की तलाश शुरू कराई। बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने गंगा में कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक दोनों किशोरियों का पता नहीं चल सका। बसंतपट्टी गांव निवासी माही सिंह (15) और महिमा सिंह (13) मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अपनी सहेलियों के साथ चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर स्नान करने गई थीं। इसी दौरान दोनों अचानक गंगा की तेज धारा की चपेट में आ गईं और देखते ही देखते पानी में समा गईं। साथ गईं सहेलियों के शोर मचाने पर घाट पर मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों की तलाश शुरू कराई। बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने गंगा में कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक दोनों किशोरियों का पता नहीं चल सका।

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