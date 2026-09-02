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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   No trace found of two sisters who drowned at Mauni Baba Ghat in Ghazipur

गाजीपुर: 24 घंटे बाद भी गंगा में डूबीं सगी बहनों का सुराग नहीं, तलाश में जुटी एनडीआरएफ; परिवार में कोहराम

Wed, 02 Sep 2026 04:18 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 02 Sep 2026 04:18 PM IST
सार

गाजीपुर में मौनी बाबा घाट पर तेज धारा में दो सगी बहनें माही और महिमा बह गई थीं। 24 घंटे बाद बुधवार को भी गंगा में डूबीं सगी बहनों का सुराग नहीं मिला। उधर, घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। 

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No trace found of two sisters who drowned at Mauni Baba Ghat in Ghazipur
दोनों बहनों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजीपुर में मौनी बाबा गंगा घाट पर मंगलवार दोपहर स्नान के दौरान गंगा की तेज धारा में डूबीं दो सगी बहनों का 15 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। हादसे के बाद से ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार गंगा में दोनों किशोरियों की तलाश कर रही हैं। अंधेरा होने के बाद भी बचाव दल ने खोजबीन जारी रखी। बुधवार सुबह फिर से अभियान तेज किया गया।

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कैसे हुआ हादसा
बसंतपट्टी गांव निवासी माही सिंह (15) और महिमा सिंह (13) मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अपनी सहेलियों के साथ चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर स्नान करने गई थीं। इसी दौरान दोनों अचानक गंगा की तेज धारा की चपेट में आ गईं और देखते ही देखते पानी में समा गईं। साथ गईं सहेलियों के शोर मचाने पर घाट पर मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई।
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों की तलाश शुरू कराई। बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने गंगा में कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक दोनों किशोरियों का पता नहीं चल सका।

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
दोनों बहनों के गंगा में डूबने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन घाट पर पहुंचकर घंटों तक बेटियों के मिलने की आस लगाए बैठे रहे। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। घाट पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही और सभी बचाव अभियान के सफल होने की प्रार्थना करते रहे।
 

एनडीआरएफ की टीम लगातार दोनों किशोरियों की तलाश कर रही है। पुलिस और बचाव दल की टीमें गंगा में संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही हैं। बुधवार को भी अभियान जारी रहेगा। -अखिलेश यादव,प्रभारी थानाध्यक्ष

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