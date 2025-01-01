Ghazipur News: पहले नॉक आउट मैच में वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ विजयी

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एसोसिएशन के अध्यक्ष शाश्वत सिंह ने बताया कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ की टीम ने निर्धारित 40 ओवर में सात विकेट खोकर 373 रन बनाए। टीम की ओर से अंकित पांडेय ने 64 गेंदों पर 94 रन की शानदार पारी खेली, जबकि आर्यन राव ने 76 गेंदों पर 85 रन बनाए। यंग स्टार-बी की ओर से अमित कुमार यादव ने तीन, आयुष कुमार यादव ने दो और सैयद मेहंदी इमाम ने एक विकेट लिया।374 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यंग स्टार-बी की टीम मऊ के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 32वें ओवर में 76 रन बनाकर आउट हो गई। मऊ की ओर से यश रघुवंशी ने चार विकेट लेकर बल्लेबाजी क्रम को झकझोर दिया। कप्तान प्रवीण चौरसिया ने तीन, शेखर सरोज ने दो और सुंदरम दुबे ने एक विकेट हासिल किया। मुकाबले में स्मृति राय और सुनील ने अंपायर तथा भावेश और शिखर ने स्कोरर की भूमिका निभाई। संवाद