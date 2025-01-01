Ghazipur News: राम वनगमन और केवट संवाद का हुआ मंचन

विज्ञापन



संत गंगाराम दास महाराज की ओर से प्रवर्तित महायज्ञ में रामलीला मंचन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। कलाकारों ने भगवान श्रीराम के वनगमन और निषादराज केवट से जुड़े प्रसंगों को अपने अभिनय के माध्यम से जीवंत किया। मंचन के दौरान भावुक दृश्यों ने श्रद्धालुओं को रामायण के आदर्शों से जुड़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर अशोकानंद महाराज ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन त्याग और मर्यादा का सर्वोच्च प्रतीक है। कथा वाचिका आराधना ने कहा कि रामायण संस्कार और प्रेम की सीख देने वाला महान ग्रंथ है। कार्यक्रम में आयोजक संत दयाराम दास महाराज, बलवंत, राकेश कुमार सिंह, सत्यप्रकाश झमेलू, झिल्लू यादव, बबलू यादव आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

जमानिया। रघुनाथपुर गांव में चल रहे दस दिवसीय गंगाराम दास मानवता अभ्युदय महायज्ञ के सातवें दिन सोमवार देर शाम भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। आदर्श रामलीला समिति के कलाकारों ने श्रीराम वनगमन और केवट संवाद का सजीव मंचन कर श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। यज्ञ परिसर जयकारों और भक्ति गीतों से गूंज उठा।