Ghazipur News: दो पक्षों में मारपीट पति पत्नी घायल, प्राथमिकी

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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भैंसड़ा गांव निवासी रामाशीष यादव ने तहरीर में बताया कि बीते आठ नवंबर की सुबह करीब पांच बजे वह अपने पशुओं को चारा डाल रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के दीपक यादव और विजय बहादुर यादव दीवार पर पानी फेंकने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे।बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी चंपा को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने पत्नी के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है।